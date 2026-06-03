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03 июня 2026 в 18:00

Приготовить эти помидоры по-корейски — пара пустяков: нарезал, а через 2 часа можно есть

Фото: D-NEWS.ru
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Помидоры по-корейски — это та самая закуска, которая «улетает» со стола за считаные минуты. Быстрое и простое блюдо, которое превращает обычные томаты в пикантное пряное лакомство с ярким чесночным ароматом.

Для приготовления понадобится: 1 кг плотных помидоров, 1 большой пучок петрушки, 1 большой пучок укропа, 1 головка чеснока, 1/2 стручка красного острого перца (по желанию), 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса (9%).

Рецепт: помидоры вымойте и нарежьте на 4 части. Зелень мелко порубите. Чеснок выдавите через пресс. Перец нарежьте тонкими колечками. В миске смешайте помидоры, зелень, чеснок, перец, соль, сахар, масло и уксус. Перемешайте и уберите в холодильник на 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru лично опробовала приготовить помидоры по-корейски. Удивило, что они остались упругими, но при этом хорошо пропитались специями. Совет: вместо уксуса можно использовать лимонный сок для более мягкого вкуса.

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Проверено редакцией
Общество
рецепты
закуски
помидоры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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