24 мая 2026 в 23:15

Зеленая аджика без варки: подходит ко всему — заправляйте салаты, маринуйте мясо или макайте хлеб

Зеленая аджика — это не просто соус, а настоящая визитная карточка кавказской кухни. Ее не нужно варить — все ингредиенты свежие, поэтому соус сохраняет максимум витаминов и эфирных масел.

Вам понадобится: 200 г кинзы, 100 г петрушки, 50 г укропа, 5–7 зубчиков чеснока, 2 острых зеленых перца, 1,5 ст. л. соли, 150 мл растительного масла, 1 ч. л. кориандра.

Способ приготовления: всю зелень тщательно вымойте и полностью обсушите. У острого перца удалите плодоножки, если хотите аджику помягче — удалите и семена. В чаше блендера или через мясорубку с мелкой решеткой перекрутите кинзу, петрушку, укроп, чеснок и острый перец. Добавьте кориандр, соль и растительное масло, тщательно перемешайте до получения однородной пасты.

Переложите аджику в стерилизованную банку, залейте сверху тонким слоем масла, закройте крышкой и уберите в холодильник. Перед подачей дайте соусу настояться хотя бы 2 часа. Срок хранения в холодильнике — до 3–4 месяцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить зеленую аджику. Для любителей поострее она рекомендовала увеличить количество зеленого перца в два раза.

Проверено редакцией
В России хотят сделать 1 сентября выходным днем
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
Перестал покупать магазинный майонез, когда попробовал этот чесночный соус на кефире
