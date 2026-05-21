21 мая 2026 в 06:00

Соус для барбекю делаем сами — лучше магазинного: вот мой секрет того самого дымного вкуса

Хочешь острее? Добавь чили или кайенский перец. Хочешь с дымком? Копченую паприку вместо сладкой. Это не рецепт, а конструктор. Освоишь базу — будешь собирать свое идеальное барбекю каждый раз.

Что понадобится

1/4 ст. коричневого сахара, 1,5 ст. кетчупа, 1/2 ст. яблочного уксуса, 1 ст. л. вустерского соуса, 2 ч. л. паприки, 2 ч. л. сушеного лука, 1 ч. л. черного перца, 2 ч. л. соли.

Как я готовлю

Смешиваю все ингредиенты в кастрюле. Довожу до кипения на среднем огне. Убавляю огонь и увариваю 15 минут, периодически помешивая. Остужаю, переливаю в банку. Храню в холодильнике.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, что домашнее барбекю — это долго и сложно. А оказалось — 15 минут, и готово. Главный секрет — вустерский соус. Без него вкус плоский, какой-то «кетчупный». С ним — глубина, пикантность, та самая барбекю-нота. Я добавил копченую паприку вместо обычной — получился дымный оттенок, как будто соус с мангала. Совет: не берите самый дешевый кетчуп, он водянистый. Хороший томатный соус — основа. И дайте соусу постоять в холодильнике хотя бы час — он загустеет и станет еще насыщеннее.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
