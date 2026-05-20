Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 17:30

Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт освежающего салата для тех, кто следит за фигурой, но не хочет есть скучную зелень. Никакой возни — просто нашинковал, натёр, нарезал, заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая капуста с нежной морковью и яркими кисло-сладкими кусочками киви. Заправка из йогурта и горчицы делает салат лёгким, но сытным, а киви придаёт экзотическую нотку и помогает сжигать жиры. Идеален для ужина, обеда или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 2 спелых киви, 100 г натурального йогурта, 1 ч. ложка горчицы, соль, перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками. Морковь натрите на крупной тёрке. Киви очистите, нарежьте тонкими полосками. В миске смешайте йогурт и горчицу. Соедините все овощи, заправьте соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат с капустой и киви. Заправка из йогурта с горчицей оказалась идеальной — лёгкой, но с пикантной ноткой. Кстати, вместо йогурта можно взять кефир или ряженку — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно похудеть!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Полкило фарша и пачка теста — готовлю быстрые беляшики за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
Общество
Полкило фарша и пачка теста — готовлю быстрые беляшики за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
Вишня, мука, молоко — и вуаля: пирог от шеф-повара для дачных посиделок за 40 минут
Общество
Вишня, мука, молоко — и вуаля: пирог от шеф-повара для дачных посиделок за 40 минут
Салат из молодой капусты «Удачный»: нашинковала, добавила огурчик, зелень — и ложку сметаны для нежности
Общество
Салат из молодой капусты «Удачный»: нашинковала, добавила огурчик, зелень — и ложку сметаны для нежности
Свекла, селедка, лук и много зелени: салат «Сирень» — деревенская классика
Общество
Свекла, селедка, лук и много зелени: салат «Сирень» — деревенская классика
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Общество
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
рецепты
салаты
закуски
киви
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У Крутого получается»: Матвиенко высказался об участниках музыкальных шоу
Названа предварительная причина гибели роженицы из Новочеркасска
Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»
Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО
Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного
«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам
Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону
Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов
Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином
Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды
Метод Сталина: Владимир Жириновский предсказал, как сделать Россию сильнее
США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы
В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле
«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану
Мужчина переселил своих собак в раскаленную солнцем машину
Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой
Знаменитый российский футболист похвалил фаворита АПЛ сезона-2003/04
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.