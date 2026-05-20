Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла

Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла

Это гениально простой рецепт освежающего салата для тех, кто следит за фигурой, но не хочет есть скучную зелень. Никакой возни — просто нашинковал, натёр, нарезал, заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая капуста с нежной морковью и яркими кисло-сладкими кусочками киви. Заправка из йогурта и горчицы делает салат лёгким, но сытным, а киви придаёт экзотическую нотку и помогает сжигать жиры. Идеален для ужина, обеда или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 2 спелых киви, 100 г натурального йогурта, 1 ч. ложка горчицы, соль, перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками. Морковь натрите на крупной тёрке. Киви очистите, нарежьте тонкими полосками. В миске смешайте йогурт и горчицу. Соедините все овощи, заправьте соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат с капустой и киви. Заправка из йогурта с горчицей оказалась идеальной — лёгкой, но с пикантной ноткой. Кстати, вместо йогурта можно взять кефир или ряженку — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно похудеть!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.