Полкило фарша и пачка теста — готовлю быстрые беляшики за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит мясо в тесте, но не хочет возиться с дрожжами и жарить в масле. Никакой возни — просто раскатал тесто, выложил фарш, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоеные лодочки с сочной мясной начинкой, которая буквально истекает соком, и тягучей сырной шапкой. Сыр сверху запекается в румяную корочку, а тесто становится невесомым и слоистым. Идеальны к супу, на ужин или как перекус на скорую руку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 400 г мясного фарша, луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, яйцо для смазывания.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости, смешайте с фаршем, солью и перцем. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами 10×10 см. На каждом квадрате сделайте надрезы по углам, оставив середину целой. Выложите фарш в центр, посыпьте тертым сыром. Смажьте края яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти открытые беляшики из слоеного теста. Даже без дополнительного соуса беляши получились очень вкусными. Кстати, вместо говядины можно взять куриный фарш — будет нежнее. Рецепт — настоящая палочка-выручалочка для быстрого ужина!