20 мая 2026 в 14:30

Сочный пирог с луком и яйцом: нежное тесто и ароматная начинка — идеальный перекус в сезон зелени

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжами и долгим ожиданием. Никакой возни — просто замесил, выложил начинку и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный рассыпчатый пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной начинкой из свежего зеленого лука и вареного яйца. Тесто на сметане делает его мягким и воздушным, а лук с яйцом — сытными и ароматными. Идеален к чаю, кефиру или как перекус на природе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль; для начинки: большой пучок зеленого лука, 3 вареных яйца, соль, перец.

Масло растопите, смешайте со сметаной, яйцом и солью. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Лук и яйца мелко нарежьте, посолите, поперчите. Тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку. Накройте вторым раскатанным пластом, защипните края. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот луковый пирог. Удивило то, что тесто получилось очень нежным и не липло к рукам, хотя обошлись без холодильника. Кстати, вместо сметаны можно взять натуральный йогурт — текстура станет воздушнее. Отличный рецепт для начинающих кулинаров!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
