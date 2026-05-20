Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 13:30

Зелёный борщ с щавелем и яйцом: кисленький, наваристый и очень весенний — хит сезона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт весеннего супа для тех, кто любит свежие, кисловатые первые блюда, но устал от окрошки. Никакой возни — просто сварил бульон, добавил картошку, яйца и щавель.

Получается обалденная вкуснятина: наваристый, ароматный зелёный борщ с приятной кислинкой от щавеля, нежной картошкой и рассыпчатыми яйцами. Ложка сметаны делает его ещё нежнее и сливочнее. Идеален для весеннего обеда, ужина или как лёгкое первое блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины на кости, 3-4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 200 г щавеля, 3-4 варёных яйца, соль, перец, лавровый лист, сметана для подачи.

Сварите бульон из говядины, добавьте соль, перец и лавровый лист. Картофель нарежьте кубиками, морковь и лук мелко порубите, обжарьте на сковороде. Когда картошка сварится, добавьте зажарку и мелко нарезанный щавель. Варите 5-7 минут. При подаче положите в тарелку половинку варёного яйца и ложку сметаны.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже сварила этот зелёный борщ с щавелем. Удивило то, что щавель придал супу невероятную свежесть и лёгкую кислинку, которая идеально балансирует с наваристым бульоном. Кстати, вместо говядины можно взять курицу — будет ещё быстрее. Рецепт настоящая весенняя находка для всей семьи!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю хлеб водой — на утро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество
Заливаю хлеб водой — на утро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Оладьи из кабачков — прошлый век, приготовьте «веера»: и к завтраку хороши, и вместо легкого ужина
Общество
Оладьи из кабачков — прошлый век, приготовьте «веера»: и к завтраку хороши, и вместо легкого ужина
Летний дачный суп с зеленью и тушенкой: ароматное блюдо за 20 минут — съедают до последней ложки
Общество
Летний дачный суп с зеленью и тушенкой: ароматное блюдо за 20 минут — съедают до последней ложки
Не фанат грибных супов, но этот я ем ложкой прямо из кастрюли — делюсь рецептом, который не оставит шансов классике
Общество
Не фанат грибных супов, но этот я ем ложкой прямо из кастрюли — делюсь рецептом, который не оставит шансов классике
Пирог с двумя начинками — готовьте не раздумывая. Из серии «Вкусно так, что и торт не нужен»
Общество
Пирог с двумя начинками — готовьте не раздумывая. Из серии «Вкусно так, что и торт не нужен»
рецепты
супы
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.