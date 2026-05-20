Зелёный борщ с щавелем и яйцом: кисленький, наваристый и очень весенний — хит сезона

Зелёный борщ с щавелем и яйцом: кисленький, наваристый и очень весенний — хит сезона

Это гениально простой рецепт весеннего супа для тех, кто любит свежие, кисловатые первые блюда, но устал от окрошки. Никакой возни — просто сварил бульон, добавил картошку, яйца и щавель.

Получается обалденная вкуснятина: наваристый, ароматный зелёный борщ с приятной кислинкой от щавеля, нежной картошкой и рассыпчатыми яйцами. Ложка сметаны делает его ещё нежнее и сливочнее. Идеален для весеннего обеда, ужина или как лёгкое первое блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины на кости, 3-4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 200 г щавеля, 3-4 варёных яйца, соль, перец, лавровый лист, сметана для подачи.

Сварите бульон из говядины, добавьте соль, перец и лавровый лист. Картофель нарежьте кубиками, морковь и лук мелко порубите, обжарьте на сковороде. Когда картошка сварится, добавьте зажарку и мелко нарезанный щавель. Варите 5-7 минут. При подаче положите в тарелку половинку варёного яйца и ложку сметаны.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже сварила этот зелёный борщ с щавелем. Удивило то, что щавель придал супу невероятную свежесть и лёгкую кислинку, которая идеально балансирует с наваристым бульоном. Кстати, вместо говядины можно взять курицу — будет ещё быстрее. Рецепт настоящая весенняя находка для всей семьи!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.