Пирог с двумя начинками — готовьте не раздумывая. Из серии «Вкусно так, что и торт не нужен»

Пирог с двумя начинками — готовьте не раздумывая. Из серии «Вкусно так, что и торт не нужен»

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит домашнюю выпечку, но хочет удивить гостей необычным сочетанием. Никакой возни — просто смешал тесто, выложил две начинки и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный бисквит с кисло-сладкой ягодной начинкой и кремовым творожным слоем. Ягоды придают свежесть и аромат, а творожная масса — нежность и сливочную текстуру. Идеальный баланс сладости и легкой освежающей нотки. Такой пирог достоин праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 5 яиц, 200 г сахара, щепотка соли, 50 мл растительного масла, 100 г сметаны, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя; для ягодной начинки — 200 г ягод (малина, клубника), 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала; для творожной начинки — 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала.

Яйца взбейте с сахаром и солью в пышную пену. Добавьте масло, сметану, муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. В отдельной миске смешайте ягоды с сахаром и крахмалом. Творог смешайте с яйцом, сахаром и крахмалом. Вылейте половину теста в форму, выложите творожную начинку, затем ягодную, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 45–50 минут.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог с двумя начинками. Удивило то, что ягоды не опустились на дно, а творожный слой остался нежным и влажным. Бисквит получился высоким и пористым, идеально пропекся. Кстати, вместо свежих ягод можно взять замороженные — вкус не пострадает. Рецепт определенно займет место в копилке любимой выпечки!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.