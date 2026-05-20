Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:00

Мука, вода, масло и соль — через 20 минут лепешки «Сотни нитей» готовы: хрустят и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт лепешек для тех, кто любит хрустящую слоеную выпечку, но не хочет возиться с дрожжами и долгим замесом. Никакой возни — просто замесил, раскатал, сложил и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие лепешки с золотистой корочкой, которые при надкусывании рассыпаются на сотню нежных «нитей». Масло делает их слоистыми, а вода и мука — эластичными. Идеальны к утреннему чаю, кофе или как замена хлебу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 2 ст. ложки растительного масла (плюс масло для смазывания), 1 ч. ложка соли.

В миске смешайте муку и соль. Добавьте воду и масло, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте на 20–30 минут. Разделите тесто на 8–10 частей, каждую тонко раскатайте. Смажьте поверхность маслом, сверните рулетом, затем улиткой. Снова раскатайте в лепешку. Обжаривайте на сухой раскаленной сковороде с двух сторон до золотистых пятен. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла эти слоистые лепешки. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и эластичным, хотя обошлись без яиц и молока. Кстати, вместо растительного масла можно взять растопленное сливочное — вкус станет нежнее. Рецепт настоящая находка для завтрака!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Хит от молдавской хозяйки! Творог, яйцо и укроп — через 6 минут нежные плацинды, как у бабушки
Общество
Хит от молдавской хозяйки! Творог, яйцо и укроп — через 6 минут нежные плацинды, как у бабушки
Лепешки-«кармашки» для завтрака с черемшой и сыром: мягкие, ароматные и без дрожжей — за 12 минут
Общество
Лепешки-«кармашки» для завтрака с черемшой и сыром: мягкие, ароматные и без дрожжей — за 12 минут
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «веера» — и к завтраку хороши, и вместо легкого ужина
Общество
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «веера» — и к завтраку хороши, и вместо легкого ужина
Мой дед делал квас именно так — я повторил и не пожалел
Общество
Мой дед делал квас именно так — я повторил и не пожалел
Яйца, жаренные на воде без капли масла: получаются пышные, с желтком всмятку
Общество
Яйца, жаренные на воде без капли масла: получаются пышные, с желтком всмятку
лепешки
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд определил наказания для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.