Мука, вода, масло и соль — через 20 минут лепешки «Сотни нитей» готовы: хрустят и тают во рту

Это гениально простой рецепт лепешек для тех, кто любит хрустящую слоеную выпечку, но не хочет возиться с дрожжами и долгим замесом. Никакой возни — просто замесил, раскатал, сложил и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие лепешки с золотистой корочкой, которые при надкусывании рассыпаются на сотню нежных «нитей». Масло делает их слоистыми, а вода и мука — эластичными. Идеальны к утреннему чаю, кофе или как замена хлебу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 2 ст. ложки растительного масла (плюс масло для смазывания), 1 ч. ложка соли.

В миске смешайте муку и соль. Добавьте воду и масло, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте на 20–30 минут. Разделите тесто на 8–10 частей, каждую тонко раскатайте. Смажьте поверхность маслом, сверните рулетом, затем улиткой. Снова раскатайте в лепешку. Обжаривайте на сухой раскаленной сковороде с двух сторон до золотистых пятен. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла эти слоистые лепешки. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и эластичным, хотя обошлись без яиц и молока. Кстати, вместо растительного масла можно взять растопленное сливочное — вкус станет нежнее. Рецепт настоящая находка для завтрака!

