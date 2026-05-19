Лепешки-«кармашки» для завтрака с черемшой и сыром: мягкие, ароматные и без дрожжей — за 12 минут

Лепешки-«кармашки» для завтрака с черемшой и сыром: мягкие, ароматные и без дрожжей — за 12 минут

Это гениально простой рецепт быстрых лепешек для тех, кто любит необычные начинки и хрустящее тесто. Никакой возни — просто замесил, раскатал, добавил начинку и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: пышные румяные «кармашки» с тонкой хрустящей корочкой и сочной начинкой из солоноватого адыгейского сыра и ароматной черемши. Они намного вкуснее обычных пирожков, а готовятся в разы быстрее. Идеальны к чаю, кефиру или как перекус на природе.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 300 г муки, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли; для начинки: 200 г адыгейского сыра, большой пучок черемши, соль, перец.

В миске смешайте кефир, соду и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Черемшу мелко порубите, сыр натрите на крупной терке, смешайте. Тесто разделите на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. На половину выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти «кармашки» с черемшой. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Лепешки пропеклись равномерно, не развалились и остались мягкими даже через час. Кстати, вместо черемши можно взять молодую крапиву или шпинат — вкус тоже будет интересным. Рецепт — настоящая находка для весеннего меню!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.