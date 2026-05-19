Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:00

Лепешки-«кармашки» для завтрака с черемшой и сыром: мягкие, ароматные и без дрожжей — за 12 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт быстрых лепешек для тех, кто любит необычные начинки и хрустящее тесто. Никакой возни — просто замесил, раскатал, добавил начинку и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: пышные румяные «кармашки» с тонкой хрустящей корочкой и сочной начинкой из солоноватого адыгейского сыра и ароматной черемши. Они намного вкуснее обычных пирожков, а готовятся в разы быстрее. Идеальны к чаю, кефиру или как перекус на природе.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 300 г муки, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли; для начинки: 200 г адыгейского сыра, большой пучок черемши, соль, перец.

В миске смешайте кефир, соду и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Черемшу мелко порубите, сыр натрите на крупной терке, смешайте. Тесто разделите на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. На половину выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти «кармашки» с черемшой. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Лепешки пропеклись равномерно, не развалились и остались мягкими даже через час. Кстати, вместо черемши можно взять молодую крапиву или шпинат — вкус тоже будет интересным. Рецепт — настоящая находка для весеннего меню!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожный десерт «Клубника на снегу»: вкусный, нежный и полезный — лучше магазинного чизкейка
Общество
Творожный десерт «Клубника на снегу»: вкусный, нежный и полезный — лучше магазинного чизкейка
Секрет грузинского повара! Мацони, сыр и зелень — через 7 минут золотистые лепешки к чаю
Общество
Секрет грузинского повара! Мацони, сыр и зелень — через 7 минут золотистые лепешки к чаю
Шарлотка с яблоками в духовке: 3 беспроигрышных варианта
Семья и жизнь
Шарлотка с яблоками в духовке: 3 беспроигрышных варианта
Весенние лепешки с сыром: беру пучок зелени и горсть сыра — через 20 минут на столе гора вкусняшек
Общество
Весенние лепешки с сыром: беру пучок зелени и горсть сыра — через 20 минут на столе гора вкусняшек
Смешала укроп с чесноком — через 5 минут соус-универсал готов: к овощам, мясу и рыбе. Не песто, вкуснее и проще
Общество
Смешала укроп с чесноком — через 5 минут соус-универсал готов: к овощам, мясу и рыбе. Не песто, вкуснее и проще
завтраки
рецепты
зелень
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.