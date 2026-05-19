Шарлотка с яблоками в духовке: 3 беспроигрышных варианта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нацелились приготовить пышную, высокую и ароматную шарлотку, а не плоский блин с привкусом соды? Это проще, чем кажется! Вот 3 проверенных рецепта шарлотки с яблоками в духовке: от классического варианта до очень пышного — каждый с точным указанием пропорций и калорийности.

Классическая шарлотка с яблоками в духовке

Классическая шарлотка с яблоками часто называется бисквитной: она не опадает при доставании из духовки и не требует разрыхлителя (его заменяет тщательное взбивание).

Ингредиенты:

  • яйца С1 (4 шт. = примерно 240 г);
  • сахар (150 г);
  • мука пшеничная (150 г);
  • яблоки кисло-сладкие (400 г);
  • соль (1 щепотка);
  • масло сливочное для смазывания формы (5 г);
  • ванилин (1 г — по желанию).

Форму (диаметр 20–22 см) застелите пергаментом или смажьте маслом. У фруктов удалите кожуру и сердцевину, нарежьте ломтиками по 5 мм. Охлажденные яйца взбивайте с солью миксером на высокой скорости 1 минуту. Постепенно добавляйте сахар, взбивайте 4–5 минут до устойчивых пиков (масса увеличится в три раза). В три приема просейте муку и аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. На дно формы выложите яблоки (можно обвалять их в 1 ст. ложке муки, чтобы не утонули), сверху — тесто. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Готовность проверьте зубочисткой (она должна выходить из мякиша сухой). Не открывайте духовку первые 25 минут.

Калорийность: 195 ккал на 100 г.

Полезные свойства: яблоки дают пектин (мягко очищает кишечник); яйца и мука обеспечивают длительное насыщение без скачков сахара.

Рецепт пышной шарлотки с разрыхлителем и сметаной

Хотите рецепт пышной шарлотки, которая не осядет через час? Добавьте в классический перечень ингредиентов сметану и разрыхлитель. Жирность сметаны не принципиальна (10–20%), но помните: чем жирнее, тем нежнее мякиш.

Ингредиенты:

  • яйца С1 (3 шт. = 180 г);
  • сахар (180 г);
  • мука (180 г);
  • сметана 15% (80 г);
  • разрыхлитель (8 г — 2 ч. ложки без горки);
  • яблоки (450 г);
  • соль (1 щепотка);
  • масло для формы (5 г).

Яблоки нарежьте кубиками 1х1 см (кожуру можно оставить, если она тонкая). Духовку разогрейте до 180 градусов. Яйца комнатной температуры взбивайте с солью и сахаром 4 минуты до светлой пены. Добавьте сметану, взбивайте 30 секунд. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в яичную массу в два приема, перемешивая лопаткой. Добавьте яблоки и аккуратно перемешайте. Тесто будет гуще, чем в классическом рецепте. Выложите массу в форму (диаметр — 22 см), выпекайте 40–45 минут. Первые 20 минут после приготовления духовку не открывайте.

Калорийность: 235 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сметана улучшает усвоение кальция из муки; разрыхлитель снижает кислотность теста, что актуально для имеющих склонность к изжоге.

Простой рецепт шарлотки на кефире без миксера

Этот простой рецепт шарлотки прощает ошибки: тесто можно размешивать ложкой. Кефир с содой заменяют трудоемкое взбивание. Минус: структура мякиша более влажная, похожа на кекс, но пышность отличная.

Ингредиенты:

  • кефир 2,5% (250 мл);
  • яйца С1 (2 шт. = 120 г);
  • сахар (150 г);
  • мука (250 г);
  • сода (5 г — 1 ч. ложка без горки);
  • яблоки (400 г);
  • масло растительное для формы (5 мл);
  • корица (2 г — по желанию).

В миске смешайте яйца и сахар, взбивайте венчиком 1–2 минуты. Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте. Добавьте соду (гасить не надо — погасится кефиром), перемешайте — начнется реакция с пузырьками. Просейте муку, перемешайте ложкой до гладкости (комочки допустимы, они разойдутся). Яблоки нарежьте дольками 0,7 см, выложите в смазанную маслом форму (диаметр — 20 см), залейте тестом. Выпекайте при 180 градусах 35 минут. Проверьте зубочисткой — у кефирной шарлотки допустимы влажные крошки, но не жидкое тесто.

Калорийность: 210 ккал на 100 г.

Полезные свойства: кефир поддерживает здоровую микрофлору кишечника; сода в составе теста снижает кислотность желудочного сока (актуально при легком рефлюксе).

Каждый из 3 рецептов шарлотки с яблоками в духовке дает надежный результат, если соблюдать температуру и время. Для первого раза выбирайте классический рецепт (он прощает ошибки). Если важна максимальная высота — предпочтите рецепт пышной шарлотки со сметаной. Нет миксера или времени на взбивание? Простой рецепт шарлотки на кефире будет вашим спасением. Главное правило: перед тем как резать, дайте шарлотке постоять 15 минут в приоткрытой духовке или 20 минут на столе под полотенцем — и она не превратится в крошку.

Елизавета Макаревич
