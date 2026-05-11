Этот пирог с ревенем — настоящий хит сезона. Бисквитная шарлотка с кислинкой, от которой не оторваться

Пять минут взбивания на высокой скорости — и вот оно, чудо. Бисквит получается воздушным, как облако, а ревень не раскисает, а дает сочную, яркую кислинку. Идеальный баланс для летнего чаепития.

Что понадобится

Яйца — 4 шт., сахар — 150 г, ванильный сахар — 10 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, ревень (молодой) — 300 г, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Ревень мою, срезаю грубую кожицу и нарезаю ломтиками по 1 см. Пересыпаю 70 г сахара, перемешиваю и оставляю на 30 минут — пусть пустит сок.

Форму застилаю пергаментом. Яйца с солью взбиваю миксером на высокой скорости 5–7 минут до пышной светлой массы. Постепенно, по ложке, ввожу оставшийся сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать до однородности.

Две ложки муки откладываю, остальную просеиваю с разрыхлителем. Аккуратно вмешиваю мучную смесь в яичную массу лопаткой — не миксером, чтобы сохранить воздушность. С ревеня сливаю сок, слегка отжимаю и перемешиваю с отложенной мукой.

Добавляю ревень в тесто, еще раз перемешиваю. Выливаю тесто в форму, разравниваю и ставлю в духовку, разогретую до 180°C, на 40 минут.

Через полчаса проверяю готовность деревянной шпажкой: если сухая — пора доставать. Оставляю шарлотку в форме на 20 минут, затем перекладываю на решетку. Через 15 минут посыпаю сахарной пудрой и подаю.