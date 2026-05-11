Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 мая

Подростка 2010 года рождения ранило в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. Ему оперативно оказали помощь.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — добавил мэр.

Кроме того, мирный житель получил ранения в результате очередной атаки беспилотника ВСУ в Белгородском округе, написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Ясные Зори.

Он рассказал, что дрон ударил по территории одного из предприятий. В результате пострадал сотрудник.

У мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также слепое осколочное непроникающее ранение живота. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно, добавил Гладков.

На месте атаки зафиксированы повреждения техники, написал глава региона. Пострадали автомобиль КамАЗ и легковой автомобиль. Еще один легковой автомобиль полностью уничтожен огнем.

Российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили порядка 3556 украинских беспилотников над территорией страны. Данные приведены, исходя из сообщений Минобороны России. По подсчетам агентства, наибольшее количество БПЛА было сбито 6 и 8 мая. В эти дни силы противовоздушной обороны уничтожили 605 и 749 беспилотников соответственно. Отмечается, что подавляющее число атак пришлось на европейскую часть России. Кроме того, с 27 апреля по 3 мая российские средства ПВО перехватили не менее 2622 украинских дронов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки ВСУ с помощью беспилотников на территорию Белгородской области пострадали три мирных жителя, передает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие получили множественные ранения и травмы.

На участке автодороги Белгород — Комсомольский после атаки дрона на остановочный комплекс была ранена женщина. Она получила множественные осколочные ранения руки и ушибы спины и доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Остановка повреждена. Также в городскую больницу № 2 Белгорода самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки в результате дневной атаки беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа. После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, ВСУ совершили семь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. «Зафиксировано семь фактов вооруженных атак ВСУ, поступили сведения о гибели одного и ранее трех гражданских лиц. Повреждены легковые автомобили, жилое домостроение», — говорится в сообщении.

