09 мая 2026 в 15:10

Ребенок пострадал из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: четверо взрослых и один ребенок пострадали после атаки ВСУ

ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в МАКСе. Пострадали пять человек, включая ребенка.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения, — написал Гладков.

Глава региона также сообщил, что в результате атаки 12-летняя девочка получила резаную рану лица. У водителя и одного из фельдшеров зафиксированы осколочные ранения плеч, еще у одного медика и женщины осколочные ранения ног. Пострадавших госпитализируют в областную клиническую больницу.

Гладков уточнил, что также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, торговый павильон и 18 автомобилей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки FPV-дронов ВСУ пострадал мирный житель. По его словам, удар был нанесен по селу Курковичи.

