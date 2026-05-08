Стало известно о ранении мирного жителя в результате удара ВСУ под Брянском

Богомаз: при атаке FPV-дронов ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель

В Брянской области в результате атаки FPV-дронов ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен по селу Курковичи.

ВСУ атаковали FPV–дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате (атаки. — NEWS.ru), к сожалению, ранен мирный житель, — написал Богомаз.

Ранее два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.

До этого в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Кроме того, на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации. Персонал в безопасности, а специалисты начали проверки оборудования.