08 мая 2026 в 09:20

ВСУ продолжили атаковать Россию, несмотря на перемирие

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие, объявленное в дни празднования 9 Мая, сообщила пресс-служба Минобороны. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей.

Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары <...> по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах,сказано в сообщении.

ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также украинская сторона нанесла 887 ударов с использованием беспилотников, включая 394 атаки FPV-дронами, 107 — аппаратами октокоптерного типа, 171 — самолетного типа и 215 случаев сброса боеприпасов с БПЛА.

Между тем на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в в административное здание аэронавигации. Персонал в безопасности, а специалисты проверяют оборудование.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

