Супругу певца Жукова оставили без мопеда за полмиллиона рублей

У жены известного музыканта Сергея Жукова Регины Бурд украли дорогостоящий электромопед стоимостью 450 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента.

В настоящее время расследование завершено, дело готовится к рассмотрению в суде по статье о краже в крупном размере. За совершенное противоправное деяние задержанному молодому человеку теперь грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы в колонии. Сама владелица похищенного транспорта не стала отвечать на телефонные звонки журналистов для дачи комментариев. При этом лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что этой истории уже больше года и о текущем судебном процессе ему ничего не известно.

