В Белгороде рассказали о жутких последствиях нового удара ВСУ Гладков сообщил о пострадавшем с переломанными ногами в атакованной Белгородчине

Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног везут в областную клиническую больницу.

У женщины — баротравма и ссадины лица. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода, — уточнил глава региона.

Украинский дрон атаковал КамАЗ, который работал в поле рядом с селом Ивановская Лисица, — у машины разбиты кабина и лобовое стекло. В селе Гора-Подол после взрыва дрона во дворе частного дома выбило окна, повреждены крыша и забор.

Кроме того, в селе Нечаево Корочанского округа после атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект. В поселке Борисовка дрон взорвался на парковке предприятия — пострадал легковой автомобиль.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отключения связи создают неудобства, но необходимы для безопасности. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей. Дипломат отметила, что многие из них стали жертвами атак с использованием дронов и мин «Лепесток», при этом термин «пострадали», как она отметила, не передает всей тяжести произошедшего.