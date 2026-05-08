08 мая 2026 в 19:28

В Белгороде рассказали о жутких последствиях нового удара ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшем с переломанными ногами в атакованной Белгородчине

Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног везут в областную клиническую больницу.

У женщины — баротравма и ссадины лица. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода, — уточнил глава региона.

Украинский дрон атаковал КамАЗ, который работал в поле рядом с селом Ивановская Лисица, — у машины разбиты кабина и лобовое стекло. В селе Гора-Подол после взрыва дрона во дворе частного дома выбило окна, повреждены крыша и забор.

Кроме того, в селе Нечаево Корочанского округа после атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект. В поселке Борисовка дрон взорвался на парковке предприятия — пострадал легковой автомобиль.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отключения связи создают неудобства, но необходимы для безопасности. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей. Дипломат отметила, что многие из них стали жертвами атак с использованием дронов и мин «Лепесток», при этом термин «пострадали», как она отметила, не передает всей тяжести произошедшего.

Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
