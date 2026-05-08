«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет Захарова: отсутствие интернета требует выбора между комфортом и жизнью детей

Отключения связи создают неудобства, но необходимы для безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей.

Неужели это нужно объяснять? <...> Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда нет, — подчеркнула дипломат.

Захарова также напомнила, что власти регулярно приводят данные о числе погибших и пострадавших детей. Она отметила, что многие из них стали жертвами атак с использованием дронов и мин «Лепесток», при этом термин «пострадали», как она отметила, не передает всей тяжести произошедшего.

Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы я, наверно, даже говорить не должна. Наносится колоссальный урон здоровью, — добавила Захарова.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что по завершении необходимых мер граждан следует проинформировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что излишняя и заблаговременная публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз.