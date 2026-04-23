23 апреля 2026 в 16:24

Путин впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета

Президент России Владимир Путин отметил, что по завершении необходимых мер граждан следует обязательно информировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что широкое и заблаговременное информирование населения об ограничениях связи для предотвращения терактов может нанести серьезный ущерб безопасности. По мнению главы государства, излишняя публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз, передает пресс-служба Кремля.

Понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, — в этом случае широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке, — сказал Путин.

Ранее Путин констатировал, что проблемы с интернетом в крупных российских городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, вопрос безопасности граждан остается в приоритете.

До этого Минцифры России вновь расширило список онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В белые списки внесли приложения «Ленты» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта», сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
