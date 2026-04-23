Путин впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета

Президент России Владимир Путин отметил, что по завершении необходимых мер граждан следует обязательно информировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что широкое и заблаговременное информирование населения об ограничениях связи для предотвращения терактов может нанести серьезный ущерб безопасности. По мнению главы государства, излишняя публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз, передает пресс-служба Кремля.

Понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, — в этом случае широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке, — сказал Путин.

Ранее Путин констатировал, что проблемы с интернетом в крупных российских городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, вопрос безопасности граждан остается в приоритете.

До этого Минцифры России вновь расширило список онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В белые списки внесли приложения «Ленты» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта», сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier.