«Иногда такие удары пропускаем»: Путин о причинах сбоев в работе интернета Путин: сбои интернета в крупных городах связаны с предотвращением терактов

Проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, вопрос безопасности граждан остается в приоритете.

Не часто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, — сказал глава государства.

Ранее в Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, «белых списков». Предлагается сформировать список VPN-решений, которые можно будет использовать легально.

До этого Минцифры России вновь расширило список онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В белые списки внесли приложения «Ленты» и «Окея», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта», сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier.