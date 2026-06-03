Жители Иркутской области попросили помощи для тренера после пожара

Жители Иркутской области попросили у властей помощи для тренера, у которого сгорел дом, сообщает Angarsky. Отмечается, что в этом же здании располагался спортивный зал.

[Он] сам, много лет и упорным трудом возводил этот спортивный зал, — рассказали местные жители.

В администрации муниципалитета ответили, что оказывают всевозможную помощь. Также для семьи тренера организован сбор вещей и предметов первой необходимости на базе Дома культуры. Также районный центр предоставил гостевой дом для временного проживания на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что в Мурманске пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания квартиры в пятиэтажке на улице Сафонова. Огонь уничтожил мебель и бытовую технику на кухне, общая площадь горения достигла шести квадратных метров.