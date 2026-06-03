Обвиняемый в списывании на ЕГЭ школьник пошел в суд и выиграл дело

Обвиняемый в списывании на ЕГЭ школьник пошел в суд и выиграл дело Выпускник из Кабардино-Балкарии отстоял результат ЕГЭ по физике в суде

Школьник из Кабардино-Балкарии, которого обвинили в списывании на ЕГЭ по физике, выиграл суд, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Как оказалось, во время экзамена молодому человеку не делали никаких замечаний и даже не удаляли из аудитории.

Вывод о якобы списывании экзаменационная комиссия сделала позже на основе видеозаписи, где у выпускника заметили «лист бумаги неустановленного формата». Юноша объяснил, что правила не нарушал и пользовался только черновиком. Суд не заметил на предоставленных кадрах никаких шпаргалок и признал аннулирование результатов ЕГЭ незаконным.

Ранее в Тюмени одного из школьников госпитализировали с ЕГЭ, проходившего 1 июня. По словам очевидцев, организационные накладки начались еще до старта испытаний: сдающих почти 40 минут держали на улице, а затем еще столько же времени заняла регистрация.

До этого стало известно, что в Самаре школьница попала в больницу с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ по истории. Девушка почувствовала резкое недомогание, работники пункта проведения экзамена оперативно вызвали бригаду скорой помощи.