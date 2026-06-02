ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:49

Школьница попала в больницу с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ

В Самаре школьницу госпитализировали с инсультом после ЕГЭ по истории

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самаре школьница попала в больницу с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ по истории, сообщает 63.RU. Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Пензенской.

По информации издания, после экзамена девушка почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения ЕГЭ оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Врачи предварительно диагностировали у ученицы инсульт. В мэрии уточнили, что она проходит обследование в медицинском учреждении.

Ранее заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы № 8 врач-невролог Казани Резеда Шигабутдинова рассказала, что после ЕГЭ выпускники могут много спать, если до этого активно готовились и не высыпались. Она отметила, что стресс не заканчивается после экзаменов.

До этого эксперт-разработчик ЕГЭ Сергей Стецюк рассказал, что в последний день перед экзаменами важно избегать перегрузки. По его словам, не стоит пытаться охватить весь учебный материал заново — лучше сосредоточиться на закреплении пройденного и разборе типичных ошибок.

Регионы
Самара
ЕГЭ
школьницы
инсульты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.