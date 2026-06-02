Школьница попала в больницу с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ В Самаре школьницу госпитализировали с инсультом после ЕГЭ по истории

В Самаре школьница попала в больницу с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ по истории, сообщает 63.RU. Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Пензенской.

По информации издания, после экзамена девушка почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения ЕГЭ оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Врачи предварительно диагностировали у ученицы инсульт. В мэрии уточнили, что она проходит обследование в медицинском учреждении.

Ранее заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы № 8 врач-невролог Казани Резеда Шигабутдинова рассказала, что после ЕГЭ выпускники могут много спать, если до этого активно готовились и не высыпались. Она отметила, что стресс не заканчивается после экзаменов.

До этого эксперт-разработчик ЕГЭ Сергей Стецюк рассказал, что в последний день перед экзаменами важно избегать перегрузки. По его словам, не стоит пытаться охватить весь учебный материал заново — лучше сосредоточиться на закреплении пройденного и разборе типичных ошибок.