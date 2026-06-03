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03 июня 2026 в 11:33

Жителям Иркутской области ответили на жалобу о школе-долгострое в Слюдянке

Администрация Слюдянского района: в школе № 1 возобновят строительные работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В школе № 1 в Слюдянке обязательно возобновят строительные работы после того, как завершат текущее обследование объекта, пишет Angarsky со ссылкой на администрацию Слюдянского района. Там ответили на жалобу местного жителя, который пожаловался, что учреждение не могут возвести с 2019 года. Мужчина обратился к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

По мнению местного жителя, для решения проблемы школы-долгостроя и других вопросов нужны люди, которые умеют договариваться на всех уровнях — от власти до бизнеса. Мужчина попросил главу региона помочь найти подрядчика, чтобы достроить объект.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что необходимо завершить затянувшуюся реконструкцию исторического здания театра оперы и балета в Саратове до конца 2027 года. Парламентарий признал, что ситуация вокруг объекта культурного наследия серьезно дискредитирована уголовными делами.

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