30 апреля 2026 в 16:23

Володин потребовал отремонтировать театр-долгострой до конца 2027 года

Володин: необходимо завершить ремонт театра оперы в Саратове до конца 2027 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо завершить затянувшуюся реконструкцию исторического здания местного театра оперы и балета до конца 2027 года, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в город. Парламентарий признал, что ситуация вокруг объекта культурного наследия серьезно дискредитирована уголовными делами, передает Telegram-канал «Володин Саратов».

Седьмой год не работает у нас с вами театр. Это стройка, которая превратилась в долгострой. Средства были выделены из федерального бюджета, а затем возвращены в федеральный бюджет, потому что уголовные дела, осужденные начальники УКСов, подрядчики, — отметил он.

Председатель Госдумы призвал местные власти искать решения для возобновления строительных работ уже в июне текущего года, с тем чтобы полностью выполнить их в течение следующего.

Ранее стало известно, что Володин в 2025 году направил на благотворительность свыше 61 млн рублей. Значительная часть этих денег пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений и на проведение летней школы «Созвездие» под Саратовом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перемирие на 9 Мая, США дали $400 млн: новости СВО на вечер 30 апреля
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

