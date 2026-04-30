Володин потребовал отремонтировать театр-долгострой до конца 2027 года

Необходимо завершить затянувшуюся реконструкцию исторического здания местного театра оперы и балета до конца 2027 года, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в город. Парламентарий признал, что ситуация вокруг объекта культурного наследия серьезно дискредитирована уголовными делами, передает Telegram-канал «Володин Саратов».

Седьмой год не работает у нас с вами театр. Это стройка, которая превратилась в долгострой. Средства были выделены из федерального бюджета, а затем возвращены в федеральный бюджет, потому что уголовные дела, осужденные начальники УКСов, подрядчики, — отметил он.

Председатель Госдумы призвал местные власти искать решения для возобновления строительных работ уже в июне текущего года, с тем чтобы полностью выполнить их в течение следующего.

