Названа сумма, которую Володин потратил на благотворительность в 2025 году Володин направил на благотворительность свыше 61 млн рублей в 2025 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2025 году направил на благотворительность свыше 61 млн рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Значительная часть этих денег пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений и на проведение летней школы «Созвездие» под Саратовом.

В 2025 году Вячеслав Володин направил на благотворительность 61 млн 418 тыс. рублей, — уточнили в ГД.

Другую часть пожертвований Володин направил на ремонт и благоустройство дворовых территорий — военного госпиталя № 428 в Саратове, а также реабилитационно-восстановительного центра для участников СВО, расположенного в Ленинском районе города. Кроме того, депутат оказал адресную помощь по лечению и реабилитации российских военнослужащих.

Помимо всего прочего, председатель ГД профинансировал воссоздание и реконструкцию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Отмечается, что Володин на протяжении 20 лет направляет личные средства на благотворительность. Так, в 2024 году им было пожертвовано 45 млн 536 тыс. рублей.

