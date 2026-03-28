28 марта 2026 в 08:42

Названа сумма, которую Володин потратил на благотворительность в 2025 году

Володин направил на благотворительность свыше 61 млн рублей в 2025 году

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2025 году направил на благотворительность свыше 61 млн рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Значительная часть этих денег пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений и на проведение летней школы «Созвездие» под Саратовом.

В 2025 году Вячеслав Володин направил на благотворительность 61 млн 418 тыс. рублей, — уточнили в ГД.

Другую часть пожертвований Володин направил на ремонт и благоустройство дворовых территорий — военного госпиталя № 428 в Саратове, а также реабилитационно-восстановительного центра для участников СВО, расположенного в Ленинском районе города. Кроме того, депутат оказал адресную помощь по лечению и реабилитации российских военнослужащих.

Помимо всего прочего, председатель ГД профинансировал воссоздание и реконструкцию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Отмечается, что Володин на протяжении 20 лет направляет личные средства на благотворительность. Так, в 2024 году им было пожертвовано 45 млн 536 тыс. рублей.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

