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14 июня 2026 в 09:24

На ЧМ-2026 случилась первая сенсация

Австралия сумела обыграть Турцию на ЧМ-2026 со счетом 2:0

Хакан Чалханоглу (10) из Турции и Нестори Иранкунда (17) из Австралии в борьбе за мяч Хакан Чалханоглу (10) из Турции и Нестори Иранкунда (17) из Австралии в борьбе за мяч Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная Австралии сенсационно победила команду Турции со счетом 2:0 на Чемпионате мира по футболу в Ванкувере (Канада). На 27-й минуте счет открыл Нестори Иранкунда, а на 75-й минуте результат удвоил Коннор Меткалф.

Несмотря на итоговый счет, по игре турки смотрелись предпочтительнее. Они нанесли 30 ударов по воротам против девяти у австралийцев и контролировали мяч 72% игрового времени, тогда как соперник владел им лишь 28% времени.

В группе D, помимо Австралии и Турции, выступают Парагвай и сборная США. Американцы крупно переиграли Парагвай — 4:1. В следующем туре Австралия 19 июня встретится с командой США, а Турция в ночь на 20 июня по московскому времени сыграет с Парагваем.

Нынешний чемпионат мира стал первым турниром с расширенным составом участников — 48 сборных разбиты на 12 групп и проведут в общей сложности 104 матча. Основная часть игр пройдет в США, где задействованы 11 стадионов. Канада примет матчи на двух аренах, Мексика — в трех городах.

Ранее сборные Швейцарии и Катара завершили матч группового этапа чемпионата мира в Сан-Франциско вничью со счетом 1:1. Швейцарцы открыли счет на 17-й минуте — Брель Эмболо реализовал пенальти. Катарцы сравняли счет на четвертой добавленной минуте благодаря удару с 11-метровой отметки — мяч в ворота отправил Буалем Хухи.

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