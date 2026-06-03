ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 10:13

Двое подростков спасли мать с детьми из горящего дома

Двое подростков спасли женщину и ее детей из горящего дома в Красноярском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое подростков помогли выбраться из горящего дома женщине с маленькими детьми, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в канале в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в городе Ужуре Красноярского края.

По информации ведомства, мальчики в возрасте 12 и 14 лет заметили огонь в доме. Не дожидаясь экстренных служб, они подбежали к жилищу и стали стучать в окна, чтобы разбудить людей.

Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, два подростка 12 и 14 лет, не задумываясь, бросились спасать людей. Веранда была уже вся в огне. Ребята обежали вокруг дома и стали барабанить в окно, — отметили в МЧС.

Ранее пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания квартиры в пятиэтажке в Мурманске. Происшествие случилось ранним утром в доме на улице Сафонова. Огонь уничтожил мебель и бытовую технику на кухне. Общая площадь горения достигла шести квадратных метров.

До этого шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком в Оренбурге. Полиция проводит проверку. Во дворе жилого дома ребенок нашел зажигалку и из любопытства поднес ее к бензобаку неисправной машины — произошло возгорание.

Регионы
МЧС
Красноярский край
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после трагедии с рейсовым автобусом
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Барановская поделилась своей формулой счастья
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.