Двое подростков спасли мать с детьми из горящего дома Двое подростков спасли женщину и ее детей из горящего дома в Красноярском крае

Двое подростков помогли выбраться из горящего дома женщине с маленькими детьми, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в канале в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в городе Ужуре Красноярского края.

По информации ведомства, мальчики в возрасте 12 и 14 лет заметили огонь в доме. Не дожидаясь экстренных служб, они подбежали к жилищу и стали стучать в окна, чтобы разбудить людей.

Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, два подростка 12 и 14 лет, не задумываясь, бросились спасать людей. Веранда была уже вся в огне. Ребята обежали вокруг дома и стали барабанить в окно, — отметили в МЧС.

Ранее пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания квартиры в пятиэтажке в Мурманске. Происшествие случилось ранним утром в доме на улице Сафонова. Огонь уничтожил мебель и бытовую технику на кухне. Общая площадь горения достигла шести квадратных метров.

До этого шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком в Оренбурге. Полиция проводит проверку. Во дворе жилого дома ребенок нашел зажигалку и из любопытства поднес ее к бензобаку неисправной машины — произошло возгорание.