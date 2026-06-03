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03 июня 2026 в 10:28

В России предложили отменить госпошлину за первый паспорт

Чиновник Четырбок: госпошлину за первый паспорт нужно отменить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Госпошлину за выдачу первого паспорта в возрасте 14 лет нужно отменить, заявил «Парламентской газете» председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Санкт-Петербурга Денис Четырбок. Он отметил, что граждане в этом возрасте не обладают финансовой независимостью.

С одной стороны, подростки обязаны получить паспорт. Но у 14-летних отсутствуют самостоятельные источники дохода. А именно паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, и его наличие является обязательным для реализации трудовых и иных прав, — заявил Четырбок.

Чиновник подчеркнул, что первый паспорт должен быть доступен каждому гражданину. По его словам, в России уже есть перечень документов, которые выдают без оплаты государственной пошлины.

Ранее сообщалось, что думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме рассмотреть в первом чтении законопроект о введении и повышении государственных пошлин в сфере миграции для увеличения доходов федерального бюджета. Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает введение новых видов пошлин, в частности за замену вида на жительство.

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