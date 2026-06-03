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03 июня 2026 в 10:45

Медведев раскрыл, что олицетворяют собой Куба и ее народ

Медведев: Куба и Рауль Кастро олицетворяют стремление к независимости

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Один из лидеров Кубинской революции генерал армии Рауль Кастро, которому сегодня исполняется 95 лет, вместе со своим свободолюбивым народом олицетворяет стремление к независимости и праву самостоятельно выбирать путь развития, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X. По его словам, на протяжении десятилетий государственный деятель высоко нес «знамя революционной борьбы».

Сегодня Рауль Кастро отмечает свой 95-й день рождения. На протяжении десятилетий он высоко нес знамя революционной борьбы. Несмотря на давление со стороны врагов Кубы, товарищ Рауль и его свободолюбивый народ воплощают стремление к обретению независимости и права самостоятельно определять свой путь, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что Россия продолжит решительно осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенной Кубы в условиях колоссального внешнего давления. Он подчеркнул, что Гавана и Москва вместе являются несокрушимой силой.

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