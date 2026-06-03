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03 июня 2026 в 10:01

Медведев назвал два действия, которые Россия не потерпит в отношении Кубы

Медведев: Россия будет осуждать любые попытки вмешательства и запугивания Кубы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия продолжит решительно осуждать любые попытки давления и вмешательства во внутренние дела суверенной Кубы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме кубинскому государственному деятелю Раулю Кастро Русу по случаю его 95-летия. Он подчеркнул, что Гавана и Москва вместе являются несокрушимой силой.

В условиях колоссального давления на Остров свободы продолжим решительно осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенного кубинского государства. Вместе мы — несокрушимая сила, — говорится в телеграмме Медведева.

Зампред Совбеза РФ также отметил участие Кастро в укреплении всего комплекса взаимодействия между Россией и Кубой. По словам Медведева, это заложило основы нерушимого фундамента, на котором сегодня строятся по-настоящему дружеские связи двух стран.

Ранее стало известно, что США значительно нарастили число разведывательных полетов у берегов Кубы. С 4 февраля американские ВВС и ВМС выполнили не менее 25 вылетов вблизи острова, преимущественно рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба.

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