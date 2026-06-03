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03 июня 2026 в 10:44

«Злобная атака»: раскрыты планы ЕС на Ереванско-Армянскую епархию РПЦ

СВР: Евросоюз пытается лишить недвижимости Ереванско-Армянскую епархию РПЦ

Ереванско-Армянская епархия РПЦ Ереванско-Армянская епархия РПЦ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Представители Евросоюза пытаются лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Также, по данным ведомства, предпринимаются попытки помешать ее взаимодействию с Армянской апостольской церковью.

Учрежденная в апреле Партнерская миссия ЕС в Армении в рамках решения этой политико-идеологической задачи предпринимает злобную атаку на русское православие. Еэсовцы пытаются лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего с Армянской апостольской церковью, — говорится в пресс-релизе.

Также, по информации СВР, в настоящее время Европа фабрикует компромат на представителей Ереванско-Армянской епархии РПЦ. В пресс-релизе сказано, что их цель — заставить Ереван начать масштабные гонения.

В СВР напомнили, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза, а духовно-религиозные связи народов прочнее любых политтехнологий. Там подчеркнули, что Ереван и Москва «переживут нападки не помнящих родства еэсовцев».

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