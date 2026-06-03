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03 июня 2026 в 10:47

Звезда «Склифосовского» Панджариди умерла на фоне тяжелой болезни

Актриса из «Склифосовского» Панджариди умерла от онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Актриса Елена Панджариди умерла 21 мая после долгой борьбы с онкологией, рассказала ее дочь Яна Мезенева в соцсетях. Артистка известна благодаря ролям в сериалах «Склифосовский» и «Счастливы вместе».

Ну вот и все. Мамука отмучилась. 21 мая в 17:50 ее не стало. Рак, — сообщила ее дочь.

Отмечается, что Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. Она была дочерью советского театрального режиссера Яна Георгиевича Панджариди. С 1988 по 2011 год Панджариди работала в Пермском академическом театре драмы. Начиная с 2012 года, она была актрисой Театра Шалом, а также преподавала актерское мастерство в школе Нового театра.

Ранее сообщалось, что актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом рассказали в Московском драматическом театре имени Пушкина, где она служила. Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года.

Также заслуженная артистка РФ Лариса Жуковская умерла на 89-м году жизни. Причины ее смерти не уточнялись.

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