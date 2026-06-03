Раскрыта особенность робота «Айдола» на ПМЭФ Робот «Айдол» дал советы по здоровью на ПМЭФ

Робот «Айдол» на Петербургском международном экономическом форуме дал совет по здоровью, передает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что человекоподобное устройство создано для консультирования людей.

«Айдол» может работать в интеграции с медоборудованием. Например, есть возможность замерить сатурацию. Робот, в свою очередь, дальше направит пациента к нужному специалисту.

Ранее сообщалось, что робот-балерина с брендовой сумкой и робот в деловом костюме встречали гостей Петербургского международного экономического форума. Они общались с участниками мероприятия и привлекали внимание посетителей забавными репликами.

Также стало известно, что цена обеда в ресторане на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году выросла до 7,9 тыс. рублей. В прошлом году он стоил на полторы тысячи дешевле — 6,5 тыс. рублей.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционировалась как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.