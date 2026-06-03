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03 июня 2026 в 11:14

Раскрыта особенность робота «Айдола» на ПМЭФ

Робот «Айдол» дал советы по здоровью на ПМЭФ

Робот «Айдол» Робот «Айдол» Фото: NEWS.ru
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Робот «Айдол» на Петербургском международном экономическом форуме дал совет по здоровью, передает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что человекоподобное устройство создано для консультирования людей.

«Айдол» может работать в интеграции с медоборудованием. Например, есть возможность замерить сатурацию. Робот, в свою очередь, дальше направит пациента к нужному специалисту.

Ранее сообщалось, что робот-балерина с брендовой сумкой и робот в деловом костюме встречали гостей Петербургского международного экономического форума. Они общались с участниками мероприятия и привлекали внимание посетителей забавными репликами.

Также стало известно, что цена обеда в ресторане на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году выросла до 7,9 тыс. рублей. В прошлом году он стоил на полторы тысячи дешевле — 6,5 тыс. рублей.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционировалась как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.

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