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03 июня 2026 в 10:03

Робот-балерина и ее спутник отправили воздушные поцелуи участникам ПМЭФ

Робот-балерина и робот в деловом костюме встретили гостей на ПМЭФ-2026

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Робот-балерина с брендовой сумкой и робот в деловом костюме встречают гостей Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент NEWS.ru. Они общаются с участниками мероприятия и привлекают внимание посетителей забавными репликами. ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

Роботы отправляют гостям воздушные поцелуи и рассказывают, что «ищут счастья». При этом они спокойно реагируют на журналистов и даже шутят.

Ранее сообщалось, что цена обеда в ресторане на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году выросла до 7,9 тыс. рублей. В прошлом году он стоил 6,5 тыс. рублей. Гостям форума предлагают четыре блюда на выбор: холодную закуску, суп, горячее и десерт.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что состав участников ПМЭФ свидетельствует о провале глобалистов. По его словам, в мероприятии примут участие более 130 стран.

Также сообщалось, что российский региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ. Воздушное судно разместят в аэропорту Пулково.

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