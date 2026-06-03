«Галкин предал семью»: режиссер Зайцев о работе с Зеленским, Пугачевой, СВО

Телевизионный режиссер Константин Зайцев более 20 лет работал на федеральном канале в развлекательных проектах. Он был знаком с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, который трудился артистом юмористического жанра. В 2022-м, после начала СВО, Зайцев ушел с телевидения и уехал на фронт — документалистом. О причинах такого выбора, бывших друзьях из мира шоубизнеса и ценности исторической правды Константин рассказал NEWS.ru.

О документальном кино и развлекательных шоу на ТВ

— Сегодня на федеральных каналах почти нет фильмов об СВО. С чем это может быть связано, на ваш взгляд?

— У меня нет ответа на этот вопрос. В 2023-м году мы [командой] сняли фильм «Отцы Донбасса». 2023-й был объявлен президентом Годом семьи в России. Казалось бы, наш фильм как раз об этом — о семье, о сильных людях. Но на центральных каналах нам сказали, что это «неформат».

С 2023 года ситуация пока не сильно изменилась. Но зато, например, региональные — от Дальнего Востока до Калининграда — с удовольствием берут и показывают наши фильмы. И в Донецкой, и в Херсонской области, и в Запорожской, и сейчас в Крыму наши фильмы начинают показывать. Это радует.

— Федеральные каналы показывают много развлекательного шоу-контента. Как вы к этому относитесь?

— Раздражает — почему мы показываем одних и тех же артистов? Образно говоря, 20–30 человек крутят по всем каналам. Хотя есть и другие, их много. Талантливейшие ребята. Они на собственных концертах зарабатывают небольшие деньги — на них закупают гуманитарную помощь и везут на фронт.

Когда я их спрашиваю о мотивах, они отвечают: «Я-то утром встал в тепле. Пошел на кухню, попил чая. А ребята в окопах мерзнут». Приезжают на фронт, играют концерты. Мы на эти поездки не просим денег, за свои едем. Этих ребят-артистов почему-то на ТВ не приглашают.

О тех, с кем «пошел бы в разведку», а с кем — никогда

— Мы помним, что СВО разделила артистический цех. Кто-то пошел помогать фронту, а кто-то уехал — Алла Пугачева, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и некоторые другие деятели культуры. Почему они приняли такое решение, у вас есть ответ?

— Это показывает их отношение — людей, которые в СССР, потом в России зарабатывали деньги. А затем уехали и начинают с той стороны выражаться [против нашей страны].

Андрей Макаревич Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

— Вы же со многими артистами — теми, кто потом уехал, в профессиональной деятельности соприкасались неоднократно. Какими они были?

— Соприкасался много, часто. До СВО все казались хорошими, прекрасными. А после февраля 2022 обнажили свою суть. Скажем, у меня был приятель-композитор, достаточно известный. Мы сотрудничали много лет. Я ему звоню, говорю, что планирую снимать «Отцов Донбасса» и нужно музыку написать. Присылаю сценарный план. Он в ответ в нецензурных выражениях заявляет, что против СВО.

А мой второй ассистент не приходит на работу. Выясняю, что он улетел в Армению. Мне было обидно, неприятно. А потом вдруг стало легко. Зато сразу понимаешь, с кем можно идти в разведку, а с кем нет.

— С Пугачевой — не пошли бы?

— Ни с нею, ни с ее мужем (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Причем у Галкина же папа прославленный военный, лежит на Троекуровском кладбище с мамой. Памятник там большой.

Галкин предал даже не страну, а свою семью — папу, маму. Я вспоминаю свое детство. Рос я в Магадане, но каждое лето приезжал к бабушке в Белев, это Тульская область. Бабушка жила от города в трех километрах. Автобусы не ходили, пешком нужно было добираться через лес.

Я помню, как мы с мальчишками ногами разгребали гильзы, которые сохранились еще с Великой Отечественной войны. Там проходили ожесточеннейшие бои, 1942–1943 годы — Белев был оккупирован фашистами. Помню, как мой папа — взрослый, здоровый мужик — плакал, когда смотрел военные фильмы. И я никак себе не представляю, как бы я уехал после начала СВО. Ну как?! Я бы предал папу, бабушку, дедушку, память, историю.

Константин Зайцев Фото: Личный архив Константина Зайцева

— С нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским вы ведь тоже были лично знакомы.

— Да, когда я работал на канале, мы делали с ним большой телевизионный проект. Он мне нравился как актер и как человек. Спокойный, незаносчивый. Перебрасывались шутками-анекдотами, все замечательно было. Когда он стал президентом Украины, у меня это в голове не укладывалось. Какой-то сюр.

Нет, я начинаю понимать: власть, деньги. Это страшно на самом деле. У него же дедушка тоже воевал. В разведке, кстати. Ну а мои данные теперь размещены на «Миротворце» — сообщается, будто я приехал на Украину захватить власть, «просим службы принять меры».

— Какая судьба ждет Зеленского, на ваш взгляд?

— Не знаю. Прощения ему точно нет и не будет.

Почему Константин Зайцев не переехал жить в Канаду, когда приглашали

— Есть информация, что многие из тех, кто уехал из России, теперь раскаиваются. Как вы считаете, следует ли их простить и позволить вернуться?

— Нет, конечно. Я знаю нескольких ну очень известных артистов, которых я снимал [в ТВ-программах], любил. Я не буду называть фамилии. Для меня их больше не существует. У меня сын на фронте воюет четыре года, весь раненый-перераненый. Добровольцем ушел еще в 2022-м. Мог бы уже демобилизоваться по состоянию здоровья. Но он снова и снова после лечения возвращается в строй.

Я поначалу не понимал, почему. А сейчас я его понимаю и поддерживаю. Он и его товарищи делают все для того, чтобы мы здесь спокойно сидели в кафе в центре Москвы, на самокатах катались. Вот они — настоящие герои. А Макаревич кто? Ну написал когда-то хорошую песню, вел передачу. Но сегодня он предатель. Так же, как и [Борис] Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который теперь получил гражданство Великобритании.

Константин Зайцев Фото: Личный архив Константина Зайцева

— Почему это с ними произошло, как считаете?

— Понятия не имею, и разбираться нет ни малейшего желания. Вспомнилась история. В девяностые я профессионально занимался лыжным спортом. В 1994-м проходили соревнования в Канаде, съехались лыжники со всего мира. Наша команда Магадана по всем дистанциям выигрывала. У меня есть золотая медаль, серебряная и бронзовая, чем горжусь. После соревнований подходит какой-то человек [спортивный менеджер], предлагает мне подписать контракт с канадским клубом. Говорит, что предоставят все условия: отдельный дом, личного тренера…

Мне было 16 лет. Я начал прикидывать: останусь в Канаде, начну деньги зарабатывать, возможно, много денег. Посмотрел на своего тренера, который стоял буквально в пяти метрах и слышал наш разговор… Мысленно взвесил все за и против, подумал: а чего же мне хочется на самом деле. И ответил «спасибо, нет», потому что мне надо закончить институт, отслужить армию — в моей родной стране. А дальше жизнь покажет.

Он так удивился — не ожидал отказа. Я никогда не жалел и сейчас не жалею о своем решении, даже представить не могу себя, живущим в Канаде или где бы то ни было, кроме России. И вы представляете, никто из нашей магаданской команды — а он же не ко мне одному подходил — не согласились подписать с ним контракт. Я этим горжусь. Сейчас многие из моих товарищей по лыжной команде в силовых структурах работают.

— Что вы сказали бы людям, которые не понимают глобальных событий, происходящих сегодня в нашей стране и во всем мире?

— Те, кто Россию называют страной-агрессором, — съездите в Донбасс! Даже не на фронт. В Донецк — хотя бы на один день. Или в Луганск, Мариуполь — освобожденные города. Походить, погулять, послушать. Я уверен, что вы многое для себя поймете.

Константин Зайцев Фото: Личный архив Константина Зайцева

Больше читайте. Изучайте историю. Разговаривайте со своими детьми. Ходите в музеи, возите их в памятные места. Недавно вышел указ, что с 2028 года во всех российских школах история станет обязательным предметом. У меня вопрос: почему раньше этого не сделали? В истории есть ответы на все глобальные вопросы. Неслучайно западные политики всячески борются с историей, пытаются исказить.

Помню, мы с моим близким другом военным экспертом Яном Гагиным в 2023 году приехали в Мариуполь, зашли в местную школу. Берем первую попавшуюся книжку. В ней — призыв «давить москалей». Дата издания — 1964 год. Место издания Торонто, Канада. Причем «москали» для них — ведь не только жители российской столицы. А все, кто говорит и думает по-русски. Поэтому в 2014-м и начали уничтожать Донбасс, а потом бы и до остальной России добрались.

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