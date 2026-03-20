Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты SHOT: Макаревич начал отменять выступления и остается в Израиле

Telegram-канал SHOT утверждает, что музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не сумел вовремя покинуть территорию Израиля и теперь вынужден отменять свои творческие мероприятия и прятаться от воздушных атак под лестницей. Вместе с этим канал добавляет, что, например, из-за военного противостояния на Ближнем Востоке и постоянных налетов артист перенес на ноябрь свое выступление на Кипре.

По данным SHOT, в настоящее время исполнитель находится в зоне между Хайфой и Тель-Авивом, которая регулярно подвергается ударам со стороны иранских беспилотников и ракет. Канал подчеркивает, что он практически постоянно пребывает вместе со своими близкими в защитном бункере, а текущая обстановка заставила артиста полностью пересмотреть свои планы и сосредоточиться на обеспечении личной безопасности.

Музыкант отменял концерты еще в феврале 2026 года. Тогда лидер группы «Машина времени» должен был дать концерт в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. При полной продаже всех мест музыкант мог получить около 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что артист вернулся в Израиль. Это произошло после завершения европейских гастролей, несмотря на продолжающийся военный конфликт в регионе.