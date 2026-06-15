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15 июня 2026 в 09:29

ВСУ расстреляли из пулеметов колонну мирных жителей с флагами

ВСУ расстреляли мирных жителей из пулемета у украинского блокпоста под Харьковом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся с украинскими флагами перейти линию фронта в их сторону, рассказал РИА Новости местный житель. По словам очевидца, колонна направлялась из Купянского района, находившегося под контролем России, в сторону Харькова.

У нас были патриоты так называемые. Они начали демонстрации делать с флагами. Их собрали, сказали: хотите — уходите. Они собрали колонну и с флагами начали выходить в сторону Рубленого. Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Они с флагами шли, на машинах ехали аккуратно. Не дошли до блокпоста — и их с пулеметов расстрелял, — рассказал собеседник.

По его словам, среди погибших была и маленькая девочка. По воспоминанием очевидца, после этого массового расстрела мирное население «прозрело» и приняло решение остаться на подконтрольной Вооруженным силам России территории.

Ранее начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан подтвердил, что большинство российских военнослужащих, вернувшихся из плена, подвергались пыткам. По его словам, факт жестокого обращения подтвердили судебно-медицинские экспертизы.

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