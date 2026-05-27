27 мая 2026 в 14:47

Раскрыто, как с российскими солдатами обращались в плену

Экспертизы подтвердили жестокое обращение с российскими пленными на Украине

Большинство российских солдат, освободившихся из плена ВС Украины, пережили там жестокие издевательства и пытки, заявил начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан на Международном форуме по безопасности. Это стало результатом работы судебно-медицинских экспертиз.

С целью установления тяжести причиненного вреда здоровью получаются заключения судебно-медицинских экспертиз. В ходе данной деятельности установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из плененных военнослужащих, — сказал Белан.

Ранее член Общественной палаты России Максим Григорьев заявил, что участники СВО дали многочисленные показания, указывающие на системный характер жестоких действий в их адрес со стороны медицинского персонала на Украине.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские военнопленные, оказавшиеся в плену Вооруженных сил Украины, подвергаются насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. По его словам, пострадавшие российские военнослужащие подробно описывают систему жестоких истязаний.

