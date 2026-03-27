«Доктора Менгеле»: в ОП заявили о зверском отношении медиков ВСУ к пленным Член ОП Григорьев: украинские медики проявляли жестокость по отношению к пленным

Участники СВО дали многочисленные показания, указывающие на системный характер жестоких действий в их адрес со стороны медицинского персонала на Украине, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на пресс-конференции. Он представил доклад «Доктора Менгеле киевского режима», в котором собраны свидетельства российских военных о преступлениях украинских медиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня мы представляем доклад «Доктора Менгеле киевского режима», собранный международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, нашим центром истории СВО. Данные однозначно показывают многочисленные свидетельства, что украинские врачи неоднократно проводили операции, медицинские манипуляции без обезболивания, без наркоза на пленных. Делали так, чтобы причинять людям максимальную боль, — отметил он.

Название доклада содержит отсылку к нацистскому врачу Йозефу Менгеле, получившему печальную известность своими бесчеловечными экспериментами над узниками концлагеря Освенцим. Будучи ученым-медиком, он проводил на жертвах фашистского режима жестокие опыты, причиняя им невыносимые страдания.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские военнопленные, оказавшиеся в плену Вооруженных сил Украины, подвергаются насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. По его словам, пострадавшие российские военнослужащие подробно описывают систему жестоких истязаний.