26 февраля 2026 в 16:06

Вскрылись новые данные о страшных издевательствах в плену ВСУ

Посол Мирошник: солдат ВС России в плену ВСУ подвергают сексуальному насилию

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам подвергаются российские военнопленные, оказавшиеся в плену Вооруженных сил Украины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости. По его словам, пострадавшие российские военнослужащие подробно описывают систему жестоких истязаний.

Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания и целого ряда иных истязаний, — заявил дипломат.

Ранее в Минобороны России заявили, что очередной обмен пленными состоялся между РФ и Украиной. Из украинского плена удалось вернуть 157 российских военнослужащих. Столько же солдат получил и Киев. Организацией процесса занимались МО РФ, Объединенные Арабские Эмираты и США. Вместе с военнослужащими на родину вернулись трое гражданских лиц. Это жители Курской области, которых незаконно удерживала украинская сторона.

Также помощник президента России Владимир Мединский заявил о передачи украинской стороне 1000 тел погибших солдат ВСУ. Передача осуществлена в соответствии со стамбульскими договоренностями. Киев же передал Москве тела 35 погибших российских бойцов.

ВСУ
СВО
ВС РФ
плен
Родион Мирошник
