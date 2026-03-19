Великобритания вывела «Роснефть» из-под санкций, согласившись на транспортировку корпорацией казахстанской нефти, соответствующая генеральная лицензия опубликована Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI). Согласно документу, исключение из ограничений будет действовать до 18 марта 2028 года.

Ранее Министерство финансов США выдало бессрочную лицензию, разрешающую проведение сделок с немецкими структурами «Роснефти». Разрешение распространяется на компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также на все юридические лица, где этим структурам принадлежит не менее половины акций.

Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились. После этого заявления во Франции призвали отменить все «идиотские» антироссийские санкции.