Великобритания разрешила «Роснефти» транспортировать сырье из страны СНГ

Великобритания разрешила «Роснефти» транспортировать сырье из Казахстана

Великобритания вывела «Роснефть» из-под санкций, согласившись на транспортировку корпорацией казахстанской нефти, соответствующая генеральная лицензия опубликована Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI). Согласно документу, исключение из ограничений будет действовать до 18 марта 2028 года.

Ранее Министерство финансов США выдало бессрочную лицензию, разрешающую проведение сделок с немецкими структурами «Роснефти». Разрешение распространяется на компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также на все юридические лица, где этим структурам принадлежит не менее половины акций.

Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились. После этого заявления во Франции призвали отменить все «идиотские» антироссийские санкции.

Ближний Восток не будет прежним. Трамп «кинул» шейхов: к чему это приведет
Гендиректор ВЦИОМ Федоров рассказал, будут ли россияне доверять Западу
МИД России призвал ЮНЕСКО высказаться об ударе по журналистам RT в Ливане
В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей силами армии
Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Арестован экс-глава Звездного городка
ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT
Жизнь без лишнего: новая этика домашнего пространства
Гендиректор ВЦИОМ назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане
Дегтярев ответил, чего Россия ожидает от МОК
Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию
Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран
Трамп раскрыл катастрофические потери США из-за помощи Украины при Байдене
В МИД России осудили агрессивные планы США на космос
«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену
Женили на цыганках и отправляли на СВО: что известно об ОПГ из Астрахани
Коренной перелом СВО, шок-пророчество Жириновского: что будет дальше
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

