Два сотрудника МЧС погибли при взрыве во время разминирования в ДНР

Два сотрудника МЧС погибли при взрыве во время разминирования в ДНР

Два сотрудника МЧС погибли при взрыве во время разминирования в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. Им было 26 и 29 лет.

26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте, — говорится в сообщении.

Известно, что Бондаренко занимал должность начальника отдела пиротехнических работ, он служил в МЧС шесть лет. Мужчина был награжден медалями, в частности, «За освобождение Мариуполя». Медведев пришел в МЧС в 2022 году, начинал с должности водителя-сапера.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» занимаются разминированием кварталов Красноармейска в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что неразорвавшиеся боеприпасы уничтожают накладным зарядом.

До этого генеральный директор компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук заявил, что плотность минирования территории Донбасса сейчас считается одной из самых высоких в мире. Сфера минирования никогда не бывает в стагнации, отметил он. По его словам, после 2022 года саперы начали обнаруживать наиболее необычные виды взрывоопасных предметов.