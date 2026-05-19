Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:53

Два сотрудника МЧС погибли при взрыве во время разминирования в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два сотрудника МЧС погибли при взрыве во время разминирования в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. Им было 26 и 29 лет.

26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте, — говорится в сообщении.

Известно, что Бондаренко занимал должность начальника отдела пиротехнических работ, он служил в МЧС шесть лет. Мужчина был награжден медалями, в частности, «За освобождение Мариуполя». Медведев пришел в МЧС в 2022 году, начинал с должности водителя-сапера.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» занимаются разминированием кварталов Красноармейска в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что неразорвавшиеся боеприпасы уничтожают накладным зарядом.

До этого генеральный директор компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук заявил, что плотность минирования территории Донбасса сейчас считается одной из самых высоких в мире. Сфера минирования никогда не бывает в стагнации, отметил он. По его словам, после 2022 года саперы начали обнаруживать наиболее необычные виды взрывоопасных предметов.

Регионы
Россия
ДНР
мины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами
Деда погибшего военного вышвырнули силой с митинга Пашиняна
Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии
Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии
Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека
Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки
«Провоцирует переходить на личности»: Косачев осадил главу МИД Литвы
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов
Семь БПЛА сбили над Ленобластью
Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда
В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков
Лихачев раскрыл ближайшие планы по иранской АЭС «Бушер»
Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале
Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком
Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России
Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние
Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки
Украинского спецназовца задержали за «спасение» сограждан
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.