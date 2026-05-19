Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой

РСТ: вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярные направления отдыха россиян

Вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке в настоящий момент не затрагивает популярные направления отдыха туристов из России, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что вспышка не влияет на туристические поездки.

Ранее сообщалось, что на фоне вспышки лихорадки Эбола Роспотребнадзор направит группу экспертов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования. Ситуация осложняется тем, что аналогичный очаг, спровоцированный ортоэболавирусом Бундибуджио, выявлен также в соседней Демократической Республике Конго, уточнили в ведомстве.

До этого ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из‑за вспышки Эбола в Конго и Уганде. К 16 мая в провинции Итури на востоке Конго насчитывается восемь подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей, сообщили в организации.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
