ВОЗ объявила международную ЧС из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде, сообщили на сайте организации. Речь идет об эпидемии, а не о пандемии, уточнили в ВОЗ.

Заболевание, вызванное вирусом Бундибугио, представляет угрозу для международного здравоохранения, подчеркнули в организации. Сохраняется неопределенность относительно реального числа зараженных и масштабов распространения инфекции, отметили в источнике.

По данным ВОЗ, в ДР Конго зафиксированы 80 смертей и 246 предполагаемых случаев заражения Эболой. В Уганде выявили два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из ДРК, один из заболевших умер.

Ранее в Уганде подтвердили вспышку лихорадки Эбола после выявления одного смертельного случая. Отмечается, что 59-летний мужчина был госпитализирован в Кампале с высокой температурой и проблемами с дыханием. Позже он скончался, а анализы подтвердили заражение штаммом Бундибугио.