Власти российского региона пошли на решительные меры из-за пожаров Режим ЧС ввели в лесах Магдагачинского округа в Приамурье из-за пожаров

Из-за сложной пожароопасной обстановки в лесах Магдагачинского округа Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарная обстановка в регионе остается напряженной. Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в 18 муниципальных образованиях.

Распоряжением главы от 14 мая 2026 года № 173 на территории Магдагачинского муниципального округа введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация в лесах». Днем ранее аналогичный режим функционирования был введен в Ромненском муниципальном округе, — сказано в сообщении.

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения области 17 раз выезжали на тушение сухой растительности. Общая площадь возгораний превысила 500 гектаров. В ликвидации палов участвовали 127 человек личного состава (включая добровольцев) и 32 единицы техники.

Ранее в Башкирии произошел хлопок на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы, после которого начался пожар. Два человека получили ожоги, их госпитализировали. К ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 15 единиц техники.