15 мая 2026 в 09:44

Бойцы ВС России выбили солдат ВСУ еще из одного села в Харьковской области

Бойцы ВС России освободили село Чайковка от солдат ВСУ

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» освободили село Чайковка в Харьковской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». Бойцы 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса ВС РФ сломили ожесточенное сопротивление оборонявшихся сил противника.

В ходе решительных наступательных действий российские военнослужащие полностью выбили последние укрывавшиеся группы украинских националистов из состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ с территории указанного села. Основную задачу по непосредственному штурму этого важного оборонительного узла выполнили бойцы Ленинградского военного округа. Значительную помощь наступающей пехоте оказали артиллерийские расчеты, подразделения реактивных систем залпового огня, а также операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей СБ государств — членов ШОС заявил, что российские военнослужащие освободили более 80 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции с начала 2026 года. Он уточнил, что общая площадь освобожденных от ВСУ территорий превышает 1800 квадратных километров.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

