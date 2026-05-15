15 мая 2026 в 08:52

В Брянске назвали последствия ночной атаки ВСУ

Жилой частный дом получил повреждения из-за атаки ВСУ на Брянск

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жилой частный дом получил повреждения из-за атаки ВСУ на Брянск, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале. В результате ударов нет пострадавших. В оперштабе отметили, что за ночь в Брянской области сбили 13 беспилотников ВСУ.

В результате атаки в Фокинском районе города Брянска поврежден жилой частный дом, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 15 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.

При этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили более 40 вражеских дронов в регионе. Атаке подверглись город Таганрог и 11 районов области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

До этого стало известно, что в течение 14 мая российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. За период с 08:00 до 23:00 дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотников.

Регионы
Россия
Брянск
атаки БПЛА
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

