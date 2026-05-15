15 мая 2026 в 09:44

Мужчина пообещал убить девочек за отказ приехать к нему домой

Мужчина приставал к школьницам и угрожал им расправой в Иркутске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Иркутске мужчина приставал к школьницам и угрожал им расправой, пишет Telegram-канал Babr Mash. По словам девочек, агрессивный человек подошел к ним рядом со школой № 32.

Он настойчиво приглашал их в гости, а в случае отказа грозился убить. Очевидцы сняли его на видео. Они призывают родителей быть бдительными. Заявление уже подано в полицию.

Ранее в Москве правоохранители задержали двух блогеров по подозрению в домогательствах по отношению к девушкам. По версии следствия, мужчины пытались знакомиться, но после отказа начинали трогать потерпевших за грудь и ягодицы. Последний инцидент произошел на станции «Таганская». Суд назначил им административный арест на 15 суток.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который домогался девочки в лифте детской поликлиники. Инцидент произошел в Сосновом Бору. Задержанным оказался сотрудник медико-санитарной части. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Великобритании 67-летний пенсионер Энтони Уикхэм с помощью камеры заглядывал женщинам под юбки. Мужчина объяснил свои действия сексуальной неудовлетворенностью. Он прикреплял мобильник к ботинку камерой вверх, включал запись и подходил вплотную к посетительницам в торговых центрах.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

